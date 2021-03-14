Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2021 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 12:03
    ABONE OL

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'nun annesinin taziye töreninde Kur'an tilaveti

    Dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı 'nun annesinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Soylu'nun annesinin cenaze töreni öncesi taziyede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kur'an tilavetinde bulundu.

    Bakan Gül'den taziyede Kur'an tilaveti

    İçişleri Bakanı 'nun annesi , İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

    CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

    Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

    ADALET BAKANI GÜL'DEN KUR'AN TİLAVETİ
    Soylu'nun annesinin cenaze töreni öncesi taziyede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kur'an tilavetinde bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Süleyman Soylu'nun annesinin taziye töreninde Kur'an tilaveti