İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.



Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN KUR'AN TİLAVETİ

Soylu'nun annesinin cenaze töreni öncesi taziyede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kur'an tilavetinde bulundu.