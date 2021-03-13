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    Akdeniz'de masanın en güçlü oyuncusu Türkiye! , , , ve ya'dan 'anlaşalım' mesajı

    Türkiye, Akdeniz’de ile deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. ABD ve AB çıldırdı. Libya’da Hafter’e silah yağdırdı. Türk SİHA’ları Hafter’i bozguna uğrattı. Türkiye’nin gücünü gören , , , ve ya, “Akdeniz için anlaşalım” mesajı gönderdi.

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    Türkiye’nin gücü
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    Türkıye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için tarihi bir adımdı. Başta ABD olmak üzere Fransa, İtalya, İsrail, Almanya, Rusya, Yunanistan gibi ülkeler harekete geçti. 20 yıl boyunca CIA'in merkezi Langley'den birkaç kilometre uzaklıkta yaşayan Amerikan pasaportu alan General Hafter sahaya sürüldü.



    Libya'nın bazı kentlerini işgal eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Hafter, Türk SİHA'larını tanımıyordu. İşte Türk SİHA'ları, Libya ordusuna destek vermeye başlayınca Libya'da dengeler değişti. Fransız Le Monde, "Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla güç dengesini Hafter aleyhine alt üst etti" dedi. Amerikan New York Times, Türk SİHA'ları ile darbeci Hafter'e ağır darbe vurulduğunu yazdı. İşte Libya'daki bu durum, ABD, Fransa, İtalya, İsrail ve Almanya'yı pes ettirdi.



    Arka arkaya Türkiye'ye mesaj gönderen İtalya, Mısır, Fransa ve İsrail, Akdeniz konusunda anlaşmak istediklerini açıkladı. Akdeniz'e en büyük sınırı olan Türkiye ile anlaşmak istediklerini belirten ülkeler, şartları da kendilerinin belirleyemeyeceğini gördü. Şimdi Akdeniz'de Türkiye masanın en güçlü oyuncusu haline geldi.



        İTALYA ÇARK ETTİ
        Akdeniz konusunda Türkiye karşıtı adımlar atan İtalya da yola geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıda Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalar yaptı: Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye'nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını biliyoruz. Bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog süreci çok önemli."



        SİHA'LAR BÜYÜK GÜÇ
        ABD, İngiliz, Alman ve Fransız medyası, SİHA'ların çok büyük bir güç olduğuna dikkat çekti.

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        Haberler Güncel Akdeniz'de masanın en güçlü oyuncusu Türkiye! Fransa, İtalya, Mısır, İsrail ve Almanya'dan 'anlaşalım' mesajı