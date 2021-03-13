Türkıye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için tarihi bir adımdı. Başta ABD olmak üzere Fransa, İtalya, İsrail, Almanya, Rusya, Yunanistan gibi ülkeler harekete geçti. 20 yıl boyunca CIA'in merkezi Langley'den birkaç kilometre uzaklıkta yaşayan Amerikan pasaportu alan General Hafter sahaya sürüldü.