Türkıye-Libya deniz yetki alanları anlaşması, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını korumak için tarihi bir adımdı. Başta ABD olmak üzere Fransa, İtalya, İsrail, Almanya, Rusya, Yunanistan gibi ülkeler harekete geçti. 20 yıl boyunca CIA'in merkezi Langley'den birkaç kilometre uzaklıkta yaşayan Amerikan pasaportu alan General Hafter sahaya sürüldü.
Libya'nın bazı kentlerini işgal eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Hafter, Türk SİHA'larını tanımıyordu. İşte Türk SİHA'ları, Libya ordusuna destek vermeye başlayınca Libya'da dengeler değişti. Fransız Le Monde, "Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla güç dengesini Hafter aleyhine alt üst etti" dedi. Amerikan New York Times, Türk SİHA'ları ile darbeci Hafter'e ağır darbe vurulduğunu yazdı. İşte Libya'daki bu durum, ABD, Fransa, İtalya, İsrail ve Almanya'yı pes ettirdi.
Arka arkaya Türkiye'ye mesaj gönderen İtalya, Mısır, Fransa ve İsrail, Akdeniz konusunda anlaşmak istediklerini açıkladı. Akdeniz'e en büyük sınırı olan Türkiye ile anlaşmak istediklerini belirten ülkeler, şartları da kendilerinin belirleyemeyeceğini gördü. Şimdi Akdeniz'de Türkiye masanın en güçlü oyuncusu haline geldi.