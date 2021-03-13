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    'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'den 'Doğu Akdeniz' mesajı: Türkiye’siz olmaz

    'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Doğu Akdeniz politikasında Türkiye'ye destek verdi. İşte haberin detayları ve 13 Mart tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Türkiye’siz olmaz
    İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Doğu Akdeniz politikasında Türkiye'ye destek verdi. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. "Türkiye'nin katılımı olmadan bölgede çözüme ulaşılamaz" dedi.

    YUNANİSTAN'A FETÖ TEPKİSİ
    Dışişleri Bakanlığı, 'da bir televizyon kanalında FETÖ elabaşı 'e ait video mesajın yayınlanmasına sert tepki gösterdi: Yunanistan, FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline gelmiştir. FETÖ iltisaklı sözde STK'lar, FETÖ'cüler için yardım faaliyeti yürütüyor.

    HASTA ADAM ERMENİSTAN
    Ermenistan Karabağ krizi sonrası karıştı. Başbakan Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı 'ı görevden aldı. Dün ise kalp krizi geçiren Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı.

    YÜZDE 50 UYARISI
    Pandemi normalleşme başladı. Restoranlar yüzde 50 kapasi-teyle müşteri aldı. Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: İşlet-meler, kurallara uymuyor. Vakalar artabilir. (BURAK ERDEM ÇEVİK)

    HAİN PLAN USB'DEN ÇIKTI
    TÜrkiye'ye sızan ve bombalı saldırı hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist, 'da yakalandı. Teröristin sırt çantasında bulunan USB belleğin incelenmesi sonucunda, Şanlıurfa- karayolu üzerinde 10 adet bomba bulundu.
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    Haberler Güncel İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'den 'Doğu Akdeniz' mesajı: Türkiye’siz olmaz