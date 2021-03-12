Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) skandallar bitmek bilmiyor. Son zamanlarda adı taciz ve tecavüz iddiaları ile anılan CHP'de bir skandal haberi de CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den geldi.
Aygün'ün PKK'lılarca kaçırılıp iki gün sonra serbest bırakılması 'mizansen' çıktı. Aygün, PKK'lıların yanına gitmeyi kendisi istemiş ve onların nasıl yaşadığını çok merak etmiş...
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dokuz yıl önce dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün PKK'lılarca kaçırılıp iki gün sonra serbest bırakılması 'mizansen' çıktı. Aygün'ü kaçıran teröristler arasında yer alan "Azat Cüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu, soruşturma birimleriyle sözde kaçırmanın ayrıntılarını paylaştı. Aygün'e hiçbir zorlamaları olmadığını söyleyen Topçu, şöyle dedi: