TERÖRİSTLERİ ÇOK MERAK ETMİŞ!

"Gelmek ve bizimle vakit geçirmek istediğini, teröristlerin yaşantısını merak ettiğini söyledi. Dostane bir ortamda sohbet ettik. Hem onun için hem de bizim için iyi bir propaganda oldu. Bu işten Aygün de faydalandı, biz de faydalandık. Gideceği gün kendisine hatıra olarak gömleğimi verdim. Bu eylem siyasi propaganda anlamındaydı. Aygün, hangi örgütten olursa olsun herhangi bir suçtan yakalanan örgüt üyesi ve bunlara benzer birisi yakalanırsa gönüllü avukatlığını yapar." İşte detaylar: