SON DAKİKA: Meteorolojiden yoğun kar uyarısı | 12 Mart İstanbul'da hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı