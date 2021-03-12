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    'ın 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğü sanıldı:  4 milyon TL'lik muz tarlası bırakmış

    'ın 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğü sanıldı. Ancak 'e yerleştiği ortaya çıktı. Üstelik ailesine de 4 milyon TL'lik muz tarlası bırakmıştı. Hüseyin Akar'ın torunları ile onların çocukları, aldıkları haber sonrası büyük mutluluk yaşadı.

    İnanılmuz!

    Denizli 'taki Akar Ailesi, film gibi olayla karşılaştı. Akar Ailesi'nin büyük dedesi 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Bir daha 'ye dönmeyince ailesi onun şehit düştüğünü sandı. Ancak Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşan Akar, 'de yeni bir hayata başlamıştı. Çoluk çocuğa karışmıştı. 1917 yılında hayatını kaybeden Akar, 'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

    İşte Akar Ailesi'nin kapısı bir asır sonra dedeleri için çalındı. 6 kardeşe, şehit sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde muz tarlası kaldı. Devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden şok yaşadı. Akar, "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel Hüseyin Akar'ın 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğü sanıldı:  4 milyon TL'lik muz tarlası bırakmış