Denizli Beyağaç'taki Akar Ailesi, film gibi olayla karşılaştı. Akar Ailesi'nin büyük dedesi Hüseyin Akar 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Bir daha Denizli'ye dönmeyince ailesi onun şehit düştüğünü sandı. Ancak Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşan Akar, Mersin'de yeni bir hayata başlamıştı. Çoluk çocuğa karışmıştı. 1917 yılında hayatını kaybeden Akar, Anamur'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İşte Akar Ailesi'nin kapısı bir asır sonra dedeleri için çalındı. 6 kardeşe, şehit sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde muz tarlası kaldı. Devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden Nasuh Akar şok yaşadı. Akar, "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.