Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyaya anlatacağız (Güncel haberler)

    İletişim Başkanı , iletişim fakülteleriyle ilgili açıklama yaptı: İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor.

    Dünyaya anlatacağız

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , iletişim fakülteleriyle ilgili açıklama yaptı: İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor.

    PKK'YA EROİN DARBESİ
    İçişleri     Bakanı , jandarma ekiplerinin 'de "terörün finansmanı operasyonu" düzenlediğini açıkladı. Soylu, operasyonda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

    İNANDIRICI DEĞİL
    İran'ı    n dini lideri Hamaney, yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından desteklendiğini söyledi. Hamaney, "ABD'nin baskısı inandırıcı değil" diye konuştu.

    AŞISI YASAKLANDI
    Aşı     savaşlarında yeni dönem başladı. 'da yeni tip Coronavirüs'e karşı kullanılan aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi. da buna benzer bir adım atarak, İngiliz aşısını yasaklamıştı.

    VEFAT ETTİ
    Emekli     Orgeneral, (79), sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dünyaya anlatacağız (Güncel haberler)