Dünyaya anlatacağız (Güncel haberler)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim fakülteleriyle ilgili açıklama yaptı: İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor.

PKK'YA EROİN DARBESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ekiplerinin Hakkari'de "terörün finansmanı operasyonu" düzenlediğini açıkladı. Soylu, operasyonda 482 kilo eroin ile 65 kilo metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İNANDIRICI DEĞİL

İran'ın dini lideri Hamaney, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından desteklendiğini söyledi. Hamaney, "ABD'nin baskısı inandırıcı değil" diye konuştu.

İNGİLİZ AŞISI YASAKLANDI

Aşı savaşlarında yeni dönem başladı. Danimarka'da yeni tip Coronavirüs'e karşı kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi. Almanya da buna benzer bir adım atarak, İngiliz aşısını yasaklamıştı.

EDİP BAŞER VEFAT ETTİ

Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer (79), sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.