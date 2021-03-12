Ekin ekti mühür buldu

Çorum Ortaköy'e bağlı Şapinuva Beldesi'nde yaşayan bir çifti tarlasında bronz mühür buldu. Durumu öğrenen Belediye Başkanı Taner İspir, söz konusu çiftçiyle konuştu. Mühür, Çorum Müzesi'ne konuldu. 3 bin 500 yıllık olan demir mührün Hitit Dönemi'ne ait olduğu duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklama ise şöyle oldu: Bronzdan yapılmış mühür 2.7 santim yüksekliğinde, 2.2 santim genişliğindedir. Az sayıda benzer örnekleri vardır.

Özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/ Şapinuva göz önüne alındığında bu mühür, Eski Hitit çağına tarihlendirilmektedir.