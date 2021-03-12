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    Ekin ekti mühür buldu

    'e bağlı Şapinuva Beldesi'nde yaşayan bir çifti tarlasında bronz mühür buldu. Durumu öğrenen Belediye Başkanı , söz konusu çiftçiyle konuştu. Mühür, 'ne konuldu. 3 bin 500 yıllık olan demir mührün 'ne ait olduğu duyuruldu.

    Ekin ekti mühür buldu

    Çorum 'e bağlı Şapinuva Beldesi'nde yaşayan bir çifti tarlasında bronz mühür buldu. Durumu öğrenen Belediye Başkanı , söz konusu çiftçiyle konuştu. Mühür, Müzesi'ne konuldu. 3 bin 500 yıllık olan demir mührün 'ne ait olduğu duyuruldu.

    Valilikten yapılan açıklama ise şöyle oldu: Bronzdan yapılmış mühür 2.7 santim yüksekliğinde, 2.2 santim genişliğindedir. Az sayıda benzer örnekleri vardır.

    Özellikle imparatorluk çağından önceye ait mühürleri ile aynı gruptandır. Biçim ve üslup özellikleri ile buluntu yeri olan Ortaköy/ Şapinuva göz önüne alındığında bu mühür, a tarihlendirilmektedir.

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