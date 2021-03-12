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    • 12.03.2021 22:11
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan ’daki 'FETÖ' propagandasına tepki!

    Son dakika haberleri... FETÖ elebaşı ile ilgili tarihçi tarafından yazılan kitap, ’da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da yapılan FETÖ propagandasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!

    ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı ile ilgili tarihçi tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap 'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü.

    Yunanistan'da yapılan FETÖ propagandasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ,Aksoy, Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    "VAHİM BİR GELİŞMEDİR"
    Yunanistan'da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

    Aksoy, FETÖ'nün 'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir." ifadesine yer verdi.

    Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

    "Hal böyleyken, Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’daki 'FETÖ' propagandasına tepki!