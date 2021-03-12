ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü.

Yunanistan'da yapılan FETÖ propagandasına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,Aksoy, Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"VAHİM BİR GELİŞMEDİR"

Yunanistan'da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, FETÖ'nün Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütü olduğunu vurgulayarak, "FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği beklemektedir." ifadesine yer verdi.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: