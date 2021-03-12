Berliner ve donut tarifi nedir? Gelinim Mutfakta berliner ve donut nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gündüz kuşağının sevilen yarışmasında yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve tarifi uygulanarak misafirlerine sunmak isteyenler sabırsızlanıyor. Pratik hazırlanan ve tadı damaklarda kalan Gelinim Mutfakta berliner ve donut tarifini haberimizde derledik.
GELİNİM MUTFAKTA BERLİNER VE DONUT TARİFİ
Malzemeler
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 paket vanilya şekeri
1 paket kuru maya
2 su bardağı ılık süt
Aldığı kadar un (yaklaşık 6 su bardağı)
Yapılışı:
Şeker, kuru maya ve ılık sütü karıştırıp mayalandırın.
Tuz ve yumurtayı ekleyip çırpın, sıvı yağı ve tereyağını ekleyerek çırpmaya devam edin. En son ununuzu ekleyerek yoğurun. Hamurunuz ne çok koyu nede çok yumuşak olmamalı. Yoğurma işlemi bitince hamurunuzun üstünü kapatıp mayalanmaya bırakın. Hamurunuz mayalandıktan sonra tezgahınızın üstünü unlayın ve hamurunuzu burada çok fazla ince olmamaya özen göstererek oklavayla açın. Açtığınız hamurdan su bardağı yardımıyla daireler kesin. Kestiğiniz dairelerin ise tam ortasını bir pet şişe kapağı bastırarak kesin.