Hazırladığınız hamurlarım üzerlerini bir bezle örtüp tekrar mayalandırın. Derin bir tavada hamurlarınızı yağda kızartın. Tavanızı orta kısık ayarda tutun, altını çok açarsanız hamurunuzun için pişmez ve hamur olarak kalır. Hamurunuz piştikten sonra soğumasını bekleyip üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şekerli sevdiğim için soğumasını beklemeden bir tabağın içine toz şeker boşaltıp donutlar sıcaklığını kaybetmeden tabaktaki şekere her tarafını bulayıp tel ızgaranın üzerine dizerek soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonrada servis tabaklarıma dizerek misafirlerinize sunabilirsiniz.

Berliner için hamurunuzu su bardağıyla kestiğiniz şekilde kızartıp, soğuduktan sonra şırıngayla alttan içine dilediğiniz reçel veya marmelatı sıkıyorsunuz. Sonrasında üstünü aynı donutte olduğu gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz berlinerleride aynı donutte olduğu gibi şekere bulayabilirsiniz.