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    • 12.03.2021 16:17
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    Gündemde özellikle gündüz kuşağını yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da haftanın finali vardı ve eleme heyecanı yaşandı. Bugün yapılan berliner ve donut Gelinim Mutfakta lezzetler izleyiciler tarafından merak edildi ve tarifi sorgulanır oldu. Peki , ?

    takvim.com.tr
    Berliner ve donut tarifi!

    Berliner ve donut tarifi nedir? Gelinim Mutfakta berliner ve donut nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Gündüz kuşağının sevilen yarışmasında yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve tarifi uygulanarak misafirlerine sunmak isteyenler sabırsızlanıyor. Pratik hazırlanan ve tadı damaklarda kalan Gelinim Mutfakta berliner ve donut tarifini haberimizde derledik.

    GELİNİM MUTFAKTA BERLİNER VE DONUT TARİFİ

    Malzemeler
    2 adet yumurta
    3 yemek kaşığı toz şeker
    1 çay kaşığı tuz
    1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
    2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
    1 paket vanilya şekeri
    1 paket kuru maya
    2 su bardağı ılık süt
    Aldığı kadar un (yaklaşık 6 su bardağı)

    Yapılışı:

    Şeker, kuru maya ve ılık sütü karıştırıp mayalandırın.
    Tuz ve yumurtayı ekleyip çırpın, sıvı yağı ve tereyağını ekleyerek çırpmaya devam edin. En son ununuzu ekleyerek yoğurun. Hamurunuz ne çok koyu nede çok yumuşak olmamalı. Yoğurma işlemi bitince hamurunuzun üstünü kapatıp mayalanmaya bırakın. Hamurunuz mayalandıktan sonra tezgahınızın üstünü unlayın ve hamurunuzu burada çok fazla ince olmamaya özen göstererek oklavayla açın. Açtığınız hamurdan su bardağı yardımıyla daireler kesin. Kestiğiniz dairelerin ise tam ortasını bir pet şişe kapağı bastırarak kesin.

        Hazırladığınız hamurlarım üzerlerini bir bezle örtüp tekrar mayalandırın. Derin bir tavada hamurlarınızı yağda kızartın. Tavanızı orta kısık ayarda tutun, altını çok açarsanız hamurunuzun için pişmez ve hamur olarak kalır. Hamurunuz piştikten sonra soğumasını bekleyip üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şekerli sevdiğim için soğumasını beklemeden bir tabağın içine toz şeker boşaltıp donutlar sıcaklığını kaybetmeden tabaktaki şekere her tarafını bulayıp tel ızgaranın üzerine dizerek soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonrada servis tabaklarıma dizerek misafirlerinize sunabilirsiniz.

        Berliner için hamurunuzu su bardağıyla kestiğiniz şekilde kızartıp, soğuduktan sonra şırıngayla alttan içine dilediğiniz reçel veya marmelatı sıkıyorsunuz. Sonrasında üstünü aynı donutte olduğu gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz berlinerleride aynı donutte olduğu gibi şekere bulayabilirsiniz.
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