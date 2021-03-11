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    • 11.03.2021 14:04
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    Son dakika: Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe

    Son dakika haberleri... 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'EREN 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu' kapsamında örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât ve Güvenlik Korucuları tarafından Silopi İlçesi kırsalında, 09 Mart 2021 tarihinde "EREN 10 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" gerçekleştirildi.

    Söz konusu operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralar tespit edilerek kontrol edildi ve arazide yapılan aramalarda gizlenmiş vaziyette;

    (2) adet RPG-7 Roketatar,
    (1) adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf.,
    (61) adet el bombası,
    (107) adet elektrikli fünye,
    (5) adet EYP anahtar sistemi,
    (18) adet hazırlanmış EYP düzeneği,
    (50) m. infilaklı fitil,
    (4) kg. patlayıcı madde,
    (23.450) adet çeşitli çapta fişek ele geçirildi.

    Ayrıca köy yolu üzerine döşenmiş patlamaya hazır 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulunarak yerinde imha edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe