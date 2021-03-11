Doğum izni kaç gün 2021? Çalışan annelere doğum izni ne zaman başlar, ne kadar sürer? Sorulaırnın yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin anne adaylarının gebelik için izin hakları vardı ve bu sürenin ne kadar olduğu da gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. 2021 yılı doğum izine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
DOĞUM İZNİ NEDİR?
İş Kanunu'na göre doğum izni; kadın çalışanın doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplamda on altı hafta çalıştırılmadığı izindir. Doğum izni süresi hesaplanırken gebelik süresi kırk hafta olarak esas alınmıştır.
Doğum raporu ile dileyen hamileler, doğumlarına üç hafta süre kalana dek yani otuz yedinci haftaya kadar çalışabilirler. Doğum raporu almayan kadın çalışanlar, gebeliklerinin 32. haftasında, yani doğumdan sekiz hafta önce izne ayrılır. Doğum izninin başlaması için gebeliğin otuz ikinci haftasının tamamlanmış olması gereklidir.
DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN 2021?
Yeni bir çocuğun doğması halinde devlet çalışanlara belirli günlerde izin vermektedir. Anne ve babaların hakkı olan doğum izinleri birbirinden farklıdır. Annelerin doğum izinleri babalara göre daha uzun sürmektedir.
Çalışan anne ve baba adayları için doğum izni en merak edilen konular arasında yer alır. İznin kapsamının ne olduğu, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve iznin nasıl hesaplanacağı ile istisnai durumlarda iznin uzatılıp uzatılamayacağı gibi konular ebeveyn adaylarının kafasını karıştırsa da bu konu, 4857 sayılı İş Kanunu tarafından belirlenmiştir.