DOĞUM İZNİ NEDİR?

İş Kanunu'na göre doğum izni; kadın çalışanın doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplamda on altı hafta çalıştırılmadığı izindir. Doğum izni süresi hesaplanırken gebelik süresi kırk hafta olarak esas alınmıştır.

Doğum raporu ile dileyen hamileler, doğumlarına üç hafta süre kalana dek yani otuz yedinci haftaya kadar çalışabilirler. Doğum raporu almayan kadın çalışanlar, gebeliklerinin 32. haftasında, yani doğumdan sekiz hafta önce izne ayrılır. Doğum izninin başlaması için gebeliğin otuz ikinci haftasının tamamlanmış olması gereklidir.