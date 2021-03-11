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    • 11.03.2021 12:36
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    SON DAKİKA: 'nda intihar girişimi! İkna edilmeye çalışılıyor

    Son dakika haberi: 'da bulunan 'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi ikna çabası sürüyor.

    DHA

    İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.

    İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

    Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı.
        Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi! İkna edilmeye çalışılıyor