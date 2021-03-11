İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.
İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı.
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.
İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı.
İntihar etmek isteyen kişiyi ikna çabası sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...