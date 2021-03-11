İtalya ve Malta'dan "düzensiz göç" görüşmesi

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın bugün Roma'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın, düzensiz göç akışının idaresini ele aldığı ve Libya'da yeni ulusal birlik hükümetinin oluşmasını belirleyen son siyasi gelişmelere özel önem verdiği ifade edildi.

Lamorgese ve Camilleri'nin gelecek hafta Atina'da İspanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi içişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantı öncesinde, Avrupa Birliği (AB) nezdinde devam eden yeni sığınma ve göç paktına yönelik müzakerelerin gidişatının değerlendirildiği belirtildi.

Camilleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, İtalyan mevkidaşıyla iki ülke arasında göç konusundaki iş birliğini güçlendirmeye odaklandıklarını kaydetti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'nun Roma'da görüştüğü, iki bakanın ikili ilişkilere, düzensiz göçe, Libya'ya, AB içinde organize suçla mücadelede iş birliğine ve AB'nin güney komşularıyla ilişkilerine odaklanıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından dün yapılan ortak yazılı açıklamada, bu yıl Orta Akdeniz rotasından Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan 190 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği, Kuzey Afrika ülkelerinden İtalya'ya ayak basanların sayısının da 5 bin 700'e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.



