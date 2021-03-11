Halit Edip Başer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti!

Halit Edip Başer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Emekli Orgeneral Halit Edip Başer kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Emekli Orgeneral Edip Başer'in vefat ettiğini açıkladı. Peki, Halit Edip Başer kimdir?
HALİT EDİP BAŞER KİMDİR?
Halit Edip Başer (d. 1942, Nizip, Gaziantep - ö. 11 Mart 2021, İstanbul) Türk asker ve akademisyen.
1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay Subay olarak Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahında Harekât Dairesi Cari Harekât Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Strateji Şubesi Kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.
1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Napoli'deki NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.
1990 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Başbakan Askeri Danışmanlığı görevlerini yürüttü.
1994 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 3. Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.