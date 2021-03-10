Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ ile ilgili olarak, "Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir." açıklamasında bulundu.



ORTA ASYA'DA AÇILACAK İLK MAARİF VAKFI OKULU OLACAK

Bakan Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

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