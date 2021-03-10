Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2021 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2021 10:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması: için de tehdittir

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı , terör örgütü FETÖ ile ilgili olarak, "Sadece bizim için değil için de tehdittir." açıklamasında bulundu.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ ile ilgili olarak, "Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir." açıklamasında bulundu.

    ORTA ASYA'DA AÇILACAK İLK MAARİF VAKFI OKULU OLACAK
    Bakan Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan FETÖ açıklaması: Kırgızistan için de tehdittir
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ