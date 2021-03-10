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    • 10.03.2021 09:35
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    tarifi! ’nde ?

    Sabah saatlerinden bu yana tarifi araştırmaları vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Bugün idrak ediliyor ve akla ilk gelen lezzet ise kandil simidi oluyor. Evde kolay bir şekilde hazırlanan kandil simidi yapılarak sevenlere sunulacak, yakınlara, komşulara ikram edilecek. Peki Regaip Kandili’nde Miraç Kandili’nde ? Damak zevkinize göre ister mahlepli isterseniz de mahlepsiz olarak hazırlayabileceğiniz, kolay yapılan haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kandil simidi tarifi!

    Kandil simidi tarifi! Miraç Kandili'nde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Miraç Kandili'nde diğer kandillerde olduğu gibi kandil simidini hazır almadan evde kendi yapmak isteyenler araştırmalarına başladı. Hem lezzetli hem de pratik hazırlanan kandil simidi tarifi merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…

    MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

    Malzemeler:
    4.5 su bardağı un
    125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
    1 çay bardağı sıvı yağ
    1 yumurta
    1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
    1 paket kabartma tozu
    1 tatlı kaşığı mahlep
    1 tatlı kaşığı tuz
    2 tatlı kaşığı şeker

    Üzeri için:
    Yumurta
    Susam

    Yapılışı:
    Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

        MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

        Malzemeler
        1 yumurta sarısı
        2 çorba kaşığı yoğurt
        2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
        1. 5 çorba kaşığı şeker
        1 tatlı kaşığı tuz
        125 gram margarin
        Yarım çay bardağı sıvı yağ
        2 çay kaşığı kabartma tozu
        3 su bardağı un

        Üzeri için;
        1 yumurta beyazı
        Susam
        Çörek otu

        Yapılışı:
        Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
        Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        Püf noktası:
        Tarifin yapımında elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz sirke simitlerin kıyır kıyır olmasını sağlar ve simitlerden sirke kokusu kesinlikle almazsınız.
        Hamur malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen göstermelisiniz.
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        Haberler Güncel Kandil simidi tarifi! Miraç Kandili’nde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
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