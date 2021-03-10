Kandil simidi tarifi! Miraç Kandili'nde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İslam dünyasında büyük önemi bulunan Miraç Kandili'nde diğer kandillerde olduğu gibi kandil simidini hazır almadan evde kendi yapmak isteyenler araştırmalarına başladı. Hem lezzetli hem de pratik hazırlanan kandil simidi tarifi merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Malzemeler:
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için:
Yumurta
Susam
Yapılışı:
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.