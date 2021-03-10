Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Türk zırhlısı Ejder Yalçın'ın artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

"CANAVAR BİR ŞEY.. NEYSE İYİ Kİ ÜLKE OLARAK ALDIK"

Matis, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Türk zırhlısı Ejder Yalçın hakkında açıklamada bulundu ve "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.