Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Salih Memişoğlu neden öldü?

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunuyordu.

Memişoğlu, Türkiye'de de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını destekliyordu. Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Çekmeköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.