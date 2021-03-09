Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Salih Memişoğlu neden öldü?

Salih Memişoğlu neden öldü? Salih Memişoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan kavga çifte cinayetle bitti. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 1 kişi de ağır yaralandı. Ölenlerden birinin, kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu olduğu belirtildi. Peki Salih Memişoğlu kimdir?
SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?
Memişoğlu, 1967 yılında Trabzon'da dünyaya geldi ve aslen Of'ludur. Biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınıyor.
Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım, vb. belirtilerle ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğunu belirtiyor. Memişoğlu hastalarının problemlerinin nedenlerinin tespitini yapıyordu.
Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla ismini duyurmuştur. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunuyordu.
Memişoğlu, Türkiye'de de bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların artmasını destekliyordu. Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu, Çekmeköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.