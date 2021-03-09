Bu çerçevede;

A-) Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. İlimiz genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.), Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

B-) Bilindiği üzere; Covid-19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirilmiştir.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31.05.2020 tarihli ve 2020-40 sayılı karar ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, 12.08.2020 tarihli ve 2020-66 sayılı karar ile halı saha tesislerine girişte, 17.08.2020 tarihli ve 2020-68 sayılı karar ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, 11.09.2020 tarihli ve 2020-72 sayılı kararı ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, 30.09.2020 tarihli ve 2020-75 sayılı karar ile tüm konaklama tesislerine girişte, 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı karar ile alışveriş merkezlerine girişte, 02.02.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı karar ile yeme-içme yerleri ile yüzme havuzu vb. tesislere girişte; HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu karara bağlanmıştır.