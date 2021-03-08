"Love Erdoğan" mesajları dalga dalga dünyaya yayıldı. New York'ta "Stop Erdoğan" afişi asanlar neye uğradığını şaşırdı.
Gümüşhaneli Musa Çelik de kar üzerine duygularını yazdı. Türkiye düşmanlarına mesaj yolladı: Biz buradayız, bekleriz...
HANGİ DİLDEN ANLARSINIZ...
Mardin'in Midyat ilçesinde de dijital ekranlar kırmızı beyaza boyandı. Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 dilde "Love Erdoğan" yazıldı.
TÜRKİYE DÜŞMANLARINA TOKAT GİBİ CEVAP
ANKARA
"Love Erdoğan" görseli "YÜRÜYECEKSİN, MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN" dizesiyle ekrana getirildi.
KIRIKKALE
Tepki, LED ekranlara yansıdı. Şehir merkezindeki panolara, 'LOVE ERDOĞAN' görseli yansıtıldı. Türk düşmanlarına tokat atıldı.
GAZİANTEP
Reklam panosuna "Love Erdoğan" görseli getirildi. "BÜYÜK MİLLETİN ŞAŞMAZ İRADESİ"ne dikkat çekildi.
MALATYA
ABD'deki çirkin tahrike cevap olarak LED ekranlarda "ALLAH'INA GURBAN ERDOĞAN" görseline yer verildi.
Gümüşhaneli Musa Çelik de kar üzerine duygularını yazdı. Türkiye düşmanlarına mesaj yolladı: Biz buradayız, bekleriz...
HANGİ DİLDEN ANLARSINIZ...
Mardin'in Midyat ilçesinde de dijital ekranlar kırmızı beyaza boyandı. Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 dilde "Love Erdoğan" yazıldı.
TÜRKİYE DÜŞMANLARINA TOKAT GİBİ CEVAP
ANKARA
"Love Erdoğan" görseli "YÜRÜYECEKSİN, MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN" dizesiyle ekrana getirildi.
KIRIKKALE
Tepki, LED ekranlara yansıdı. Şehir merkezindeki panolara, 'LOVE ERDOĞAN' görseli yansıtıldı. Türk düşmanlarına tokat atıldı.
GAZİANTEP
Reklam panosuna "Love Erdoğan" görseli getirildi. "BÜYÜK MİLLETİN ŞAŞMAZ İRADESİ"ne dikkat çekildi.
MALATYA
ABD'deki çirkin tahrike cevap olarak LED ekranlarda "ALLAH'INA GURBAN ERDOĞAN" görseline yer verildi.