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    "Stop Erdoğan" afişi asan küstahlara ’ndan yanıt: Erdoğan

    'nin çağrısı ses getirdi. Milyonlarca kişi ’deki alçaklara tepki mesajı gönderdi. En anlamlısı ise 2 bin rakımlı ’ndan geldi.

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    " Erdoğan" mesajları dalga dalga dünyaya yayıldı. 'ta "Stop Erdoğan" afişi asanlar neye uğradığını şaşırdı.

    li de kar üzerine duygularını yazdı. düşmanlarına mesaj yolladı: Biz buradayız, bekleriz...



    HANGİ DİLDEN ANLARSINIZ...
    'in ilçesinde de dijital ekranlar kırmızı beyaza boyandı. , , , ve olmak üzere 5 dilde "Love Erdoğan" yazıldı.



    TÜRKİYE DÜŞMANLARINA TOKAT GİBİ CEVAP

    ANKARA
    "Love Erdoğan" görseli "YÜRÜYECEKSİN, MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN" dizesiyle ekrana getirildi.



    KIRIKKALE
    Tepki, LED ekranlara yansıdı. Şehir merkezindeki panolara, 'LOVE ERDOĞAN' görseli yansıtıldı. Türk düşmanlarına tokat atıldı.



    GAZİANTEP
    Reklam panosuna "Love Erdoğan" görseli getirildi. "BÜYÜK MİLLETİN ŞAŞMAZ İRADESİ"ne dikkat çekildi.



    MALATYA
    ABD'deki çirkin tahrike cevap olarak LED ekranlarda "ALLAH'INA GURBAN ERDOĞAN" görseline yer verildi.




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    Haberler Güncel "Stop Erdoğan" afişi asan küstahlara Tersun Dağı’ndan yanıt: Love Erdoğan
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