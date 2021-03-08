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    • 08.03.2021 11:57
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    SON DAKİKA! lular dikkat! Saat 14.00'ten itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak

    Son dakika haberine göre Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibarıyla bazı yolların araç giriş ve çıkışına kapatılacağı duyuruldu.

    İstanbullular dikkat! 14.00'te kapatılacak

    Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek."

    Açıklamada, alternatif güzergahların Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstanbullular dikkat! Saat 14.00'ten itibaren bu yollar trafiğe kapatılacak
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