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    • 08.03.2021 12:24
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    var mı? Dünya kutlanıyor?

    Bugün tüm dünyada 8 Mart Kadınlar Günü kutlanıyor. Son derece anlamlı ve özel olan bu günde hakkındaki araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Binlerce kişi bu kapsamda şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Dünya kutlanıyor sorusunun yanıtı da merak edilenler arasındaki yerini koruyor. İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...

    Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor?

    8 Mart Kadınlar Günü, bugün dünyanın tüm ülkelerinde kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşların arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırdığı konulardan birisi de Erkekler Günü olarak karşımıza çıktı. Böyle bir günün var olup olmadığını merak edenler "Erkekler Günü var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar...

    ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

    Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir.

    İşte Dünya Erkekler Gününe dair bilgiler;

    DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

    19 Kasım'da kutlanan Erkekler Günü İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

    Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

        Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

        2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

        Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

        DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ (NEDEN KUTLANIR?)

        Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

            Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

            Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
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