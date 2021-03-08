8 Mart Kadınlar Günü, bugün dünyanın tüm ülkelerinde kutlanıyor. Bu özel günde vatandaşların arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırdığı konulardan birisi de Erkekler Günü olarak karşımıza çıktı. Böyle bir günün var olup olmadığını merak edenler "Erkekler Günü var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dünya Erkekler Günü ne zaman kutlanıyor? İşte detaylar...

ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir.

İşte Dünya Erkekler Gününe dair bilgiler;