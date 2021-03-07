Mart ayının ilk gününden itibaren ülkemizde uygulanmakta olan birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu. Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bu noktada bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Mart Pazar bugün yasak var mı, kalktı mı?" sorularını ait yanıtı araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller ile beraber tüm normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Pazar günü minibüsler, otobüsler çalışıyor mu? Bugün market açık mı?
7 MART PAZAR BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan risk haritası baz alınarak illerde normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Bu kapsamda hafta sonu öncesi vatandaşlar ikamet ettikleri illerde sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmediği yönündeki detayları merak ediyor.