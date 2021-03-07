Mart ayının ilk gününden itibaren ülkemizde uygulanmakta olan birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde kaldırılması olmuştu. Normalleşme sonrası ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar bu noktada bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 7 Mart Pazar bugün yasak var mı, kalktı mı?" sorularını ait yanıtı araştırmaya başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller ile beraber tüm normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Pazar günü minibüsler, otobüsler çalışıyor mu? Bugün market açık mı?