İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? Bakan Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu.







"NORMALLEŞME KONTROLLÜ GERÇEKLEŞMELİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerine yer verdi.





Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. pic.twitter.com/wt7YsOJ7qQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2021