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    • 06.03.2021 17:02
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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? Bakan Koca açıkladı...

    Son dakika haberi... Bakanı , illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerimiz ne durumda? İşte merak edilen tüm detaylar... .

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il vaka haritası

    Bakanı , illere göre haftalık vaka sayısını duyurdu.



    "NORMALLEŞME KONTROLLÜ GERÇEKLEŞMELİ
    Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" ifadelerine yer verdi.



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