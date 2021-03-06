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    • 06.03.2021 10:12
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    , kaç yaşındaydı? Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi nedir?

    Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi nedir? , kaç yaşındaydı? Moda dünyasının tanınan isimlerinden birisi olan tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla’da kaldığı evde ölü bulundu. Bu gelişmenin ardından Aslı Yılmaztürk hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Peki, dir?

    takvim.com.tr
    Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi nedir?

    Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi arama motorlarında sorgulanıyor. Moda dünyasında adından söz ettiren ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ten acı haber geldi. Tatil amacıyla Muğla'ya giden genç kadının cesedi kaldığı evde bulundu. Bu gelişmenin ardından Aslı Yılmaztürk kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

    ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

    34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı.

    Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştü..

    ASLI YILMAZTÜRK ÖLÜM SEBEBİ!

    Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, Yılmaztürk'ün mutfak kısmındaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.
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        Haberler Güncel Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi nedir?
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