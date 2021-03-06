Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Aslı Yılmaztürk ölüm sebebi nedir?

Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştü..

ASLI YILMAZTÜRK ÖLÜM SEBEBİ!

Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.