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    • 05.03.2021 23:37
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    'ta şehitlerimize hakaret eden kadının serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz edildi

    'tan şehitlere hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan kadın için verilen adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

    AA
    Şehitlerimize hakaret eden kadın ile ilgili yeni gelişme

    Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayında şehitlere hakaret ve küfür etmesi tepki çeken Yonca B. adlı kadın Samsun'da polis ekiplerince gözaltına alındı. İkamet adresi Giresun olan şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

    BAŞSAVCILIK KABUL ETMEDİ

    Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Yonca B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.

    NE KÜFÜR ETMİŞTİ?

    TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında kadın, "S….. git. A… k....m oğlu. Çok da s....meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..n oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni" dedi.

    SKANDAL KADIN: BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM

    Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan kadın, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil" ifadelerini kullandı.

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