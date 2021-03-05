Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin Yonca B. için verdiği adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına itirazda bulundu.

NE KÜFÜR ETMİŞTİ?

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında kadın, "S….. git. A… k....m oğlu. Çok da s....meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..n oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni" dedi.

SKANDAL KADIN: BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM