Dışişleri Komisyon Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamada, dün akşam Türkiye'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 kahraman asker için Allah'tan rahmet diledi. Kılıç, "Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bizim için üzüntü verici ve bizi derinden yaralayan bir kaza oldu. Rabb'im tekrarından muhafaza eylesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kılıç, Maraş'ın artık açık olmasının KKTC'nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye'nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini açıkça tüm dünyaya göstermiş olduğunu ifade ederek "Kapalı Maraş'ı Ada'daki herkesin faydalanabileceği bir alan olarak görüyoruz." dedi.