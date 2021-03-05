KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin davetlisi olarak, KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ile Dışişleri Komisyonu heyeti, Ekim 2020'de bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümünü gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Dışişleri Komisyon Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamada, dün akşam Türkiye'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 kahraman asker için Allah'tan rahmet diledi. Kılıç, "Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bizim için üzüntü verici ve bizi derinden yaralayan bir kaza oldu. Rabb'im tekrarından muhafaza eylesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Kılıç, Maraş'ın artık açık olmasının KKTC'nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye'nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini açıkça tüm dünyaya göstermiş olduğunu ifade ederek "Kapalı Maraş'ı Ada'daki herkesin faydalanabileceği bir alan olarak görüyoruz." dedi.
Heyet olarak da 46 yıl sonra açılan Maraş'ı ziyaret etmeden ve burada görev yapan kişilerden bilgi almadan Türkiye'ye dönmek istemediklerini söyleyen Kılıç, "Bu şekilde bir ziyaret yapmış olduk gördüğünüz gibi tabiatıyla da çok gerçekten harika bir bölge. İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır." diye konuştu.