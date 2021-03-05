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    Skandal itiraf (Güncel haberler)

    ABD Dışişleri Bakanı , skandal bir itirafta bulundu. Blinken, yeni dönemde artık ABD’nin ‘totaliter’ rejimleri askeri güç kullanarak devirmeyi değil muhalifleri destekleyerek ‘demokrasi’ getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

    Skandal itiraf

    ABD Dışişleri Bakanı , skandal bir itirafta bulundu. Blinken, yeni dönemde artık ABD'nin 'totaliter' rejimleri askeri güç kullanarak devirmeyi değil muhalifleri destekleyerek 'demokrasi' getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

    OMURGASIZ ADIMLAR VAR
    İYİ Parti İstanbul vekili , TBMM'deki basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturup, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam" dedi.

    PAPA'DAN SELAM
    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi halka seslendi. Papa videolu mesajında "Selamınaleyküm barış isteyen bir hacı olarak, 'Hepiniz kardeşsiniz' demek için geliyorum" dedi.

    KRALİYETTE AMELİYAT
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 'in kalp ameliyatı olduğu açıklandı. Doktorlar Prens'in durumunun iyi olduğunu açıklasa da, farklı iddialar ortaya atıldı.

    YENİ ZELANDA'DA 8.1'LİK KORKU
    Yeni Zelenda da dün 7.3, 7.4 ve 8.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Büyük korkuya neden olan depremlerin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

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