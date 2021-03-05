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    • 05.03.2021 23:14
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    PKK'lı terörist, Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkiindeki ormanları yaktığını itiraf etti!

    ve bölgelerinde meydana gelen faili meçhul orman yangınlarının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi F.D. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı 3 Mart 2021 tarihinde /Antalya adresinde F.D.’yi yakaladı. F.D.’nin ifadesinde, örgüt mensuplarından “Antalya’da orman yangını çıkar, sonra bizim yanımıza gel” talimatını aldığını ve bu talimatla “Motosikletle aldığı benzin ile Kumluca İlçesi Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik Mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını” söylediği öğrenildi.

    PKK'lı terörist ormanları yaktı

    PKK/KCK'lı terörist F.D. Kumluca Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını itiraf etti.

    F.D.; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevine gönderildi.

    F.D. ANTALYA KUMLUCA'DA YAKALANDI
    Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü mensuplarının yakalanması ve 2016-2017 yılları arasında Kumluca İlçesi Adrasan ve Beykonak bölgelerinde meydana gelen faili meçhul orman yangınlarının terör örgütüyle bağlantılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında F.D., yakalandı.

    F.D.'nin; 3 Mart 2021 tarihinde Antalya Kumluca adresinde jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.

    F.D.; 3 Mart 2021 tarihinde, önce "Hırsızlık" suçundan gözaltına alındı. F.D.'nin elinde ve yüzünde yanıklar olduğu görüldü.
    Jandarma, F.D.'nin söz konusu durumundan şüphelendi. Jandarma; F.D.'nin, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne katılmak için örgütle bağlantıya geçtiği tespit etti.

        F.D.: KIZILGEDİK MEVKİİNDEKİ ORMANLIK BÖLGEDE ORMAN YANGINI ÇIKARDIM
        F.D.'nin ifadesinde, örgüt mensuplarından "Antalya'da orman yangını çıkar, sonra bizim yanımıza gel" talimatını aldığını ve söz konusu talimatla "Motosikletle aldığı benzin ile Kumluca İlçesi Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik Mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını" kabul ettiği öğrenildi.

        Suçunu itiraf eden F.D. "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

        KUMLUCA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINLARI
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 24 ve 26 Haziran 2016 tarihinde çıkan iki orman yangınında toplam 500 hektarın üzerinde alan zarar görmüş ve yangında çok sayıda hayvan da telef oldu.



        Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmancılar mevkinde 4 Eylül 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin Kumluca Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

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