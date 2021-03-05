PKK/KCK'lı terörist F.D. Kumluca Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkiisindeki ormanlık bölgede orman yangını çıkardığını itiraf etti.
F.D.; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Terör Örgütü Adına Orman Yakma" suçlarından tutuklanarak Antalya Elmalı T Tipi Cezaevine gönderildi.
F.D. ANTALYA KUMLUCA'DA YAKALANDI
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü mensuplarının yakalanması ve 2016-2017 yılları arasında Kumluca İlçesi Adrasan ve Beykonak bölgelerinde meydana gelen faili meçhul orman yangınlarının terör örgütüyle bağlantılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında F.D., yakalandı.
F.D.'nin; 3 Mart 2021 tarihinde Antalya Kumluca adresinde jandarma tarafından yakalandığı öğrenildi.
F.D.; 3 Mart 2021 tarihinde, önce "Hırsızlık" suçundan gözaltına alındı. F.D.'nin elinde ve yüzünde yanıklar olduğu görüldü.
Jandarma, F.D.'nin söz konusu durumundan şüphelendi. Jandarma; F.D.'nin, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne katılmak için örgütle bağlantıya geçtiği tespit etti.