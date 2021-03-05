Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 e-sınav ehliyet sonucu sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Ehliyetini bir an önce almak ve araç kullanmak isteyen vatandaşlar ehliyet sınav sonuçlarını yoğun olarak gündemde araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuyla ilgili açıklama yaptı mı? online olarak gerçekleşen sınavların sonucu nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar…
EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebiliyor.
Sürücü adayları girmiş oldukları e-sınavı bitirir bitirmez sınav merkezindeki görevliler tarafından sınav sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Sınav merkezi görevlileri sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asmak suretiyle sürücü adaylarına bildirirler.
E SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte e-sınav sistemine geçildi. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. e-sınav ehliyet sınav sonuçlarını, Sınav bitiminde TC Kimlik no ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından görüntülenebiliyor.
Ehliyet sınavında her sorunun eşit puanda olduğu e sınava giren adaylar, E sınav ehliyet sorularına verdikleri cevaplar neticesinde 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olurlar. İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için, hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.