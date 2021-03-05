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    Kontrollü normalleşmeyi yine yanlış anladık: Turuncu renkteki 'da kafeler doldu taştı

    2 Mart itibariyle yeni bir döneme girdi. Kontrollü normalleşme ile kırmızı (çok yüksek riskli) renkte olmayan iller gündelik hayatlarına döndü. Yani mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli) ve turuncu (yüksek riskli) olan kentlerimizde sanki her şey normal gibi hareket edilmesine tepki vardı. Örneğin . Yüksek riskli kentimizin tatil gözdesi 'da dün kafelerde yoğunluk vardı

    Sınır aşımı

    Türkiye 2 Mart itibariyle yeni bir döneme girdi. Kontrollü normalleşme ile kırmızı (çok yüksek riskli) renkte olmayan iller gündelik hayatlarına döndü. Yani mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli) ve turuncu (yüksek riskli) olan kentlerimizde sanki her şey normal gibi hareket edilmesine tepki vardı. Örneğin . Yüksek riskli kentimizin tatil gözdesi 'da dün kafelerde yoğunluk vardı.

    Vatandaşların umursamaz tavırları dikkat çekti. Çok yüksek riskli illerimizden 'de Coronavirüs'le mücadelenin öncüsü sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında yağmur, çamur, kar demeden köylere çıkıp ev ev, kapı kapı gezerek görev yaparken, Bodrum'da ve başka bölgelerdeki bu umursamaz tavır endişelendirdi.

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    Haberler Güncel Kontrollü normalleşmeyi yine yanlış anladık: Turuncu renkteki Muğla Bodrum'da kafeler doldu taştı
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