Türkiye 2 Mart itibariyle yeni bir döneme girdi. Kontrollü normalleşme ile kırmızı (çok yüksek riskli) renkte olmayan iller gündelik hayatlarına döndü. Yani mavi (düşük riskli), sarı (orta riskli) ve turuncu (yüksek riskli) olan kentlerimizde sanki her şey normal gibi hareket edilmesine tepki vardı. Örneğin Muğla. Yüksek riskli kentimizin tatil gözdesi Bodrum'da dün kafelerde yoğunluk vardı.

Vatandaşların umursamaz tavırları dikkat çekti. Çok yüksek riskli illerimizden Rize'de Coronavirüs'le mücadelenin öncüsü sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında yağmur, çamur, kar demeden köylere çıkıp ev ev, kapı kapı gezerek görev yaparken, Bodrum'da ve başka bölgelerdeki bu umursamaz tavır endişelendirdi.

