CHP'li isimlerin karıştığı rezaletlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.
CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında ağzı alınmayacak küfürler etti.
CHP'Lİ İSİMLER DE RAHATSIZ OLDU
Der'in küfürlerinin ardından CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ, Abdullah Der'e tepki göstererek, "Uslubumuza dikkat edin" dedi.
İŞTE O DİYALOGLAR
Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Ey Mustafa Kemalliler, ey Aşık Veyselliler, siz nasılsa diyorsunuz. Devletin yerini işgal etmişsiniz. Hadi …… olun gidin diyordunuz. "
Meclis üyesi: Başkan müdahale eder misin? Burada kadınlar var.
Ataşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ: "Uslubumuza dikkat edin."