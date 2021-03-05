Abdullah Der: "Ben sizin için demiyorum '…… olun' gidin diye. Yanlış anlaşılma olmasın.. İlhami Başkan (Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi) bir saniye ya.. Niye sözümüzü neden neden kesiyorsun? Niye sözümüz kesiyorsun?

Meclis üyesi: "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun"

Abdullah Der: "Ben küfür etmiyorum. Ne küfürden bahsediyorsun"

Meclis üyesi: "Sayın başkan normal mi?

Sevgi Uluğ: "Başkanım toplar mısınız? Uslubunuza lütfen dikkat edelim"