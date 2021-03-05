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    • 05.03.2021 20:39
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    CHP'li 'den meclis toplantısında küfür rezaleti!

    CHP yine bir rezalete imza attı. CHP'li , Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında ağzı alınmayacak küfürler etti.

    CHP'den küfür rezaleti

    CHP'li isimlerin karıştığı rezaletlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

    CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında ağzı alınmayacak küfürler etti.

    CHP'Lİ İSİMLER DE RAHATSIZ OLDU
    Der'in küfürlerinin ardından CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ, Abdullah Der'e tepki göstererek, "Uslubumuza dikkat edin" dedi.

    İŞTE O DİYALOGLAR
    Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Ey Mustafa Kemalliler, ey Aşık Veyselliler, siz nasılsa diyorsunuz. Devletin yerini işgal etmişsiniz. Hadi …… olun gidin diyordunuz. "

    Meclis üyesi: Başkan müdahale eder misin? Burada kadınlar var.

    Ataşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ: "Uslubumuza dikkat edin."

        Abdullah Der: "Ben sizin için demiyorum '…… olun' gidin diye. Yanlış anlaşılma olmasın.. İlhami Başkan (Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi) bir saniye ya.. Niye sözümüzü neden neden kesiyorsun? Niye sözümüz kesiyorsun?

        Meclis üyesi: "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa küfür ediyorsun"

        Abdullah Der: "Ben küfür etmiyorum. Ne küfürden bahsediyorsun"

        Meclis üyesi: "Sayın başkan normal mi?

        Sevgi Uluğ: "Başkanım toplar mısınız? Uslubunuza lütfen dikkat edelim"

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        Haberler Güncel CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den meclis toplantısında küfür rezaleti!
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