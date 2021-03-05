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    ’deki Türk düşmanlarına karşı manşeti attı: Hodri meydan

    ’de Türk düşmanları yeniden ortaya çıktı. ’a çirkin ilanlar astırdı. 83 milyon vatandaşın adına manşeti attı: Hodri meydan

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    Hodri meydan
    karşıtları 'dan ders almadı. 'da kara propaganda yaparak kazanırız yanılgısına kapıldı.



    Şer odakları, 'nin kentinde bir skandala imza attı. Elektronik reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazdırdı.

    Dev markaların yerine tabelada çirkin afişi görenler şaşırdı. Yüzbinlerce dolarlık kirayı kimin ödediği açıklanmadı.

    Alçak girişim nefretle karşılandı. de milletin hissiyatını yansıttı: Az gelsenize! Bir şey deneyeceğiz...

    SAVCILAR DEVREDE
    , sosyal medyadaki paylaşımları ihbar saydı. ABD'deki ilanları astıranlar hakkında soruşturma açtı.
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    Haberler Güncel ABD’deki Türk düşmanlarına karşı TAKVİM manşeti attı: Hodri meydan
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