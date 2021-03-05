Türkiye karşıtları 15 Temmuz'dan ders almadı. Batı'da kara propaganda yaparak kazanırız yanılgısına kapıldı.
Şer odakları, ABD'nin New York kentinde bir skandala imza attı. Elektronik reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazdırdı.
Dev markaların yerine tabelada çirkin afişi görenler şaşırdı. Yüzbinlerce dolarlık kirayı kimin ödediği açıklanmadı.
Alçak girişim nefretle karşılandı. Takvim de milletin hissiyatını yansıttı: Az gelsenize! Bir şey deneyeceğiz...
SAVCILAR DEVREDE
Ankara Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımları ihbar saydı. ABD'deki ilanları astıranlar hakkında soruşturma açtı.
Şer odakları, ABD'nin New York kentinde bir skandala imza attı. Elektronik reklam panolarına "Stop Erdoğan" yazdırdı.
Dev markaların yerine tabelada çirkin afişi görenler şaşırdı. Yüzbinlerce dolarlık kirayı kimin ödediği açıklanmadı.
Alçak girişim nefretle karşılandı. Takvim de milletin hissiyatını yansıttı: Az gelsenize! Bir şey deneyeceğiz...
SAVCILAR DEVREDE
Ankara Başsavcılığı, sosyal medyadaki paylaşımları ihbar saydı. ABD'deki ilanları astıranlar hakkında soruşturma açtı.