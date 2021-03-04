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    • 04.03.2021 11:58
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    Son dakika: 'da korkutan deprem senaryosu! İşte riskli ilçeler!

    Son yıllarda Türkiye genelinde yaşanan depremler, büyük nüfus yoğunluğuna sahip ’da büyük deprem olup olmayacağı sorusunun araştırılmasına neden oldu. İstanbul'da muhtemel şiddetli depremde 53 bin binanın ağır hasar alması beklenirken, bu binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler ise , , ve olarak açıklandı.

    İstanbul'da, olası 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor.

    174 BİN 296 KİŞİ BU BİNALARDA YAŞIYOR
    Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

    ÇOK AĞIR VE AĞIR HASAR ALMASI BEKLENEN BİNALARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
    Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatih, 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor

        VATANDAŞLARA ÇAĞRI
        Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem senaryosu! İşte riskli ilçeler!