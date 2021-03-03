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    • 03.03.2021 09:03
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    : ’da ’a ! Çok sayıda şüpheli yakalandı

    haberine göre ’da ’a yönelik 12 ilçede düzenlenen da aranan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon!

    'da 'a yönelik da, haklarında gözaltı kararı bulunan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 16 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 10'unu yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı