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    • 03.03.2021 09:23
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    CHP modeli liyakat! 'nin CHP'li 'nde bir kişiye 3 müdürlük!

    Yerel seçimlerden önce liyakat naraları atan CHP’nin söylediği ile yaptığının bir olmadığı yeniden gözler önüne serildi. Daha önce Belediyesi’nde bir kişiye 3 müdürlük skandalı patlamıştı. Aynı durum bu kez de ’nde yaşandı.

    CHP modeli liyakat! Bir kişiye 3 müdürlük!

    Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor.

    Daha önce 'ın Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de 'de CHP'li 'nde yaşandı.

    BİR KİŞİYE 3 MÜDÜRLÜK
    Belediyenin internet sitesinde, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürünün aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

    isimli şahsın, 3 müdürlüğe getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

    AYDIN'DA DA DURUM AYNI!
    Aydın'da 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen seçimleri kazanarak Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li , seçim sonrasında yaptığı icraatlar yerine aldığı kararlar ve yaptığı atamalar ile konuşuluyor.

    Seçim öncesi yine CHP'li olan belediye başkanı selefi 'ın, damadı Abdülkadir Baş'ı özel kalem müdürlüğüne ataması ve oğlunun da belediyede gölge başkanlık yapmasını eleştiren Mehmet Fatih Atay, seçildikten sonra aynı yöntemi kendisi de devam ettirdi.

    KARDEŞİNE 3 MÜDÜRLÜK VERDİ
    Başkan seçildikten sonra 'nde kurum hekimi olarak görevli kardeşi Dr. Eralp Atay'ı, hukuk işleri müdürlüğü dahil olmak üzere 3 ayrı birimin müdürlüğüne, oğlunu da belediyenin spor kulübünün başına getirdi.

    GÖLGE BAŞKAN
    Oğlu 'ı da 'nde sekreter olarak görevlendiren ve kulübün tüm finansal koordinasyonunu da teslim eden Akay, 'Gölge Başkan' oldu.

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    Haberler Güncel CHP modeli liyakat! Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük!