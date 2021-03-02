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    • 02.03.2021 17:25
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    toplantısı başladı: Başkan başkanlık ediyor

    toplantısı, Başkan  başkanlığında 'nde toplandı. Toplantı basına kapalı yapılıyor.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı

    , Başkan başkanlığında toplandı.

    'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

    KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
    'de yayımlanan 'ne göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, , , Başkanı ve n yanı sıra da katılacak.

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    Haberler Güncel Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor