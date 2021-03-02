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    • 02.03.2021 12:38
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    Kronik muhaliflerin "gereksiz" dediği Havalimanı günde 501 uçuşla 'da liderliğe yükseldi!

    Son dakika haberi... nın (EUROCONTROL) raporuna göre, günlük ortalama uçuş sayısı bakımından geçen hafta 'da en yoğun meydanın, Havalimanı olduğu bildirildi. Raporda, 'nın günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu ancak uçuşların 2019 yılına göre Havalimanı'nda yüzde 66, 'nda yüzde 68, 'nda yüzde 71, 'nda ise yüzde 69 azaldığı kaydedildi.

    İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider!

    EUROCONTROL tarafından hazırlanan 22-28 Şubat'taki uçuş trafiği raporuna göre, Havalimanı 501 uçuş/gün ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 436 uçuş ortalamasıyla ve 425 uçuş ortalamasıyla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

    Dördüncü sırada ise 398 uçuşla yer aldı. ise 348 uçuş ortalaması ile 'da ilk 5'e girmeyi başardı.

    Raporda, 'nın günlük uçuş sayısında düşüş göstermeyerek genel olarak istikrarını koruduğu ancak uçuşların 2019 yılına göre Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzde 66, 'nda yüzde 68, Frankfurt Havalimanı'nda yüzde 71, Madrid Barajas Havalimanı'nda ise yüzde 69 azaldığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Kronik muhaliflerin "gereksiz" dediği İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla Avrupa'da liderliğe yükseldi!