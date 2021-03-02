Komşuda Akdeniz paniği (Güncel haberler)

Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktı. Yunanistan ise panik yaptı! Kathimerini gazetesi, ihale duyurusunu "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" başlığıyla manşete taşıdı.

PAŞİNYAN'A TEPKİ SÜRÜYOR

Karabağ yenilgisinin ardından Ermenistan, karıştı. Ordu, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Siyasi krizin yaşandığı ve tansiyonun düşmediği ülkede muhalif göstericiler, dün hükümet binasını bastı. "Paşinyan istifa" sloganları attı.

ABD'DEN İLGİNÇ HAMLE

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor paylaştı. Ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğini açıkladı. Ancak ilk raporda yer alan Abdulla Mohammed Alhoeriny, Yasir Khalid Alsalem ve İbrahim al-Salim isimlerini birkaç saat içinde ikinci versiyonda çıkardı!

PANDEMİ SİL BAŞTAN

Brezilya'nın Amazonlar eyaleti başkenti Manaus'ta, halk Coronavirüs'e karşı toplumsal bağışıklık kazandı. Ancak virüs mutasyona uğrayınca, süreç başa sardı! Bölgede sadece geçen 2 ayda 5 bini aşkın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken mezarlıklarda yer kalmadı.

UÇAĞA ASILSIZ BOMBA İHBARI

Oslo-İstanbul seferini yapan THY uçağında bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından uçakta yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

PRENS PHİLİP'İN DURUMU AĞIR

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip iki hafta önce hastaneye kaldırıldı. Dün de kalp rahatsızlığı nedeniyle Kral 7. Edward Hastanesinden St. Bartholomew's Hastanesine nakli yapıldı. İngiliz basını, prensin durumunun ağır olduğunu yazdı.

YASA DIŞI BAHİS UÇTU

Yasa dışı bahis her ne kadar oynayanlar için daha avantajlı gibi görünse de aslında büyük bir tuzak. Dünyada 100 milyar doları bulan bu pazar, ülkemizde de 2 milyar dolar civarında. Burada hem devletin gelirleri azalıyor hem de takımların payı yasa dışı bahisler nedeniyle düşüyor. Yetkililer bu konuda ciddi adımlar attı.

SARKOZY'YE 3 YIL HAPİS

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'in de "yolsuzluk" suçundan ceza almasına karar verdi.

ABD'YE HONG KONG RESTİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong'da 47 muhalifin "hükümeti devirmeye adım" gerekçesiyle gözaltına alınarak yargılanmasını kınamasının ardından Washington yönetimine tepki gösterdi. Çinli yetkililer, "Hong Kong Çin'in iç meselesidir. İç işlerine müdahale etmeyi bırakın" dedi.

UNESCO'YA SALDA ADIMI

Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Osman Şeker, Salda Gölü'nün 'dünya doğal mirası' sayılması için UNESCO'ya başvuru yaptıklarını açıkladı. Şeker, "Sadece burada yaşayan endemik bitkiler var, bunlardan dolayı Salda'nın UNESCO'nun dünya miras listesine girmesi gerekiyor" dedi.

SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ

Hindistan'da yapılan yasa dışı dövüş sırasında, ayağına jilet bağlanmış horozun kaçmaya çalışırken yaraladığı sahibi hayatını kaybetti. Polis yetkilisi B. Jeevan, Telangana eyaletinin Lothunur köyünde yaşanan olayla ilgili yaralanan 36 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.