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    • 02.03.2021 10:34
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    HAVA DURUMU | ! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! ?

    Hava nasıl olacak? Tekrar soruları Mart ayına girdiğimiz bu günlerde en çok araştırılanlardan biri oldu. Meteoroloji kar yağacak mı? sorusunun cevabını verdi. Meteoroloji'nin açıklamasına göre güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, ve 'in iç kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Peki İstanbul, ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, Bilecik çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 8°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 9°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde krla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

        İZMİR °C, 12°C
        Parçalı , zaman zaman çok bulutlu

        MANİSA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

        ADANA °C, 20°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Konya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 7°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 5°C
        Çok bulutlu ve kar yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma bekleniyor.

            BOLU °C, 6°C
            Çok bulutlu ve kar yağışlı

            DÜZCE °C, 9°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu,

            ZONGULDAK °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            RİZE °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 10°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            TRABZON °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 1°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 2°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Siirt ile gece Kilis ve Gaziantep çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 13°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP °C, 14°C
                Parçalı zamanla çok bulutlu , gece hafif yağmurlu

                SİİRT °C, 12°C
                Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

                ŞANLIURFA °C, 16°C
                Parçalı bulutlu
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?