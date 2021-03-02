Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 5,9 milyon bağımsız bölüm olduğunu belirterek, "Bunun 1,5 milyonu da riskli gözüküyor. Bunların 300 bini de acil öncelikli konutlar. 300 bin konutun dönüştürülmesi lazım." dedi.
Özel bir TV kanalının canlı yayın konuğu olan Kurum, görevi nedeniyle depremlerde, sellerde, afetlerde sahada vazifeleri olduğunu belirtti.
Elazığ depremi olur olmaz 3 bakanla birlikte görevlendirildiklerini, bir ay sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir arada kaldıklarını aktaran Kurum, bu dönemde de kendisine "Kara Murat" lakabının takıldığını anlattı.
8 BİN KONUT VATANDAŞLARA TESLİM EDİLDİ
Kurum, Elazığ ve Malatya'da, vatandaşın rızasını alarak 20 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını dile getirerek, "Depremin üzerinden 6 ay geçtikten sonra konutlarımızı bitirmeye başladık. Depremin birinci yılında 8 bin konutumuzu Elazığ'da vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu.
OLASI İSTANBUL DEPREMİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu ifade ederek, depremin siyaset üstü, ülkenin milli güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.
İstanbul'un nüfusunun 16 milyon olduğunu, 50 yılda bir orta, 300 yılda bir de yüksek şiddette depremler yaşandığını anlatan Kurum, uzmanlara göre İstanbul'da 7 ve üzerinde deprem beklendiğini anımsattı.
Kurum, bakanlık olarak bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"İstanbul'da 5,9 milyon bağımsız bölüm var. Bunun 1,5 milyonu da riskli gözüküyor. Bunların 300 bini de acil öncelikli konutlar. 300 bin konutun dönüştürülmesi lazım. 1,2 milyon insan şu an riskli binalarda oturuyor diye düşünebiliriz. O yüzden kentsel dönüşüm önemlidir, o yüzden milli güvenlik meselesidir.
Türkiye'de 6,7 milyon riskli gördüğümüz konutumuz var. 1,5 milyonu da acil öncelikli dediğimiz konutlar. Hedef çerçevesinde her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yıl içinde riskli acil öncelikli konutların dönüşümü yapmak istiyoruz. İstanbul'daki 300 bin konut da bunun içinde. Bu çerçevede yerel yönetimlerimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem yarın olacakmış gibi kararlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."