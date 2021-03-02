Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 5,9 milyon bağımsız bölüm olduğunu belirterek, "Bunun 1,5 milyonu da riskli gözüküyor. Bunların 300 bini de acil öncelikli konutlar. 300 bin konutun dönüştürülmesi lazım." dedi.

Özel bir TV kanalının canlı yayın konuğu olan Kurum, görevi nedeniyle depremlerde, sellerde, afetlerde sahada vazifeleri olduğunu belirtti.

Elazığ depremi olur olmaz 3 bakanla birlikte görevlendirildiklerini, bir ay sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla bir arada kaldıklarını aktaran Kurum, bu dönemde de kendisine "Kara Murat" lakabının takıldığını anlattı.