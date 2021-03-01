Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 22:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 22:31
    ABONE OL

    Son dakika! MEB, tarihlerini duyurdu

    Gelen son dakika haberine göre MEB, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde e başlanacak." açıklamasında bulundu. İşte ilkokul, ve lerde yapılacak yüz yüze eğitimin yeni kuralları...

    AA
    MEB, yüz yüze eğitim tarihlerini duyurdu

    Son dakika haberi... Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak." denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.

    2 MART'TA İLKOKUL ORTAOKUL VE LİSEDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

    İşte MEB'in açıklaması;

    "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

    Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

    Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

    Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

    Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

    İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

    Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün

    Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

    Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

    Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

    Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

    Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

    İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

    sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

    sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

    Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

    Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

    Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

    Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika! MEB, yüz yüze eğitim tarihlerini duyurdu