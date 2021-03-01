Profesör doktor hasta yakınlarına saldırdı: İrite eden bir psikopattı

Söz konusu görüntülerde, Yüksel'i iki kadının tutmaya çalıştığı, ancak sıyrılarak hasta yakınının yanına koştuğu, bu sırada kameranın sarsıldığı görülüyor.

PROFESÖR HASAN YÜKSEL HAKLI OLDUĞUNA İNANIYOR

Olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Yüksel, "Gelip gittikçe hemşire ve sekreteri irite eden bir psikopattı. Gönderen pediatrist arkadaşımız kıymetli birisiydi. Hemşirem ve sekreterim, 'Hocam randevu vermeyelim, bu kişi normal değil' dedi. Ben de hem gönderen pediatrist arkadaşa ayıp olur, hem de çocuk bizim için önemli, babasının psikolojik anormalliği için çocuğu mahrum etmeyelim diye düşündüm. Ama baba çok dengesiz ve memnuniyetsiz söylemlerde bulununca sonunda ben de 'başka bir doktora gidin' dedim. Yine geldi. Bu sefer de 'lan' diye manyakça konuşmaları oldu ve küfür etti. Ben de bağırdım. Kamera açıkmış, çekmeye başladı. 'Kapat onu' dedim, kapatmadı. Almak için yanına gittim. Bu arada vermeyince doğal olarak bir arbede oldu. 'Bana yumruk attı, darp etti' diye şikayet etmiş. Sonra da telefonuma mesaj atıp mağdur edebiyatı yazmış bana. Bir de 'iyi günler' diye ifade eklemiş. Yani mekanımızda küfür yedik, görüntüye girdik ve sanık mazlum postuna büründü. Şikayeti de yedik" ifadelerini kullandı.