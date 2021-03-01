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    • 01.03.2021 18:36
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    Profesör doktor hasta yakınlarına saldırdı: İrite eden bir psikopattı

    ’de Prof. Dr. 'in, kendi kliniğinde hasta yakınlarına saldırı anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tedavinin olumsuz olduğu belirtilince Yüksel'in küfretmeye başladığı belirtildi. Hasta yakınları hakaretlerini kaydettiği sırada, doktorun saldırıya geçtiği görüldü. Görüntülerdeki doktorun darp anları büyük tepki çekerken Yüksel kendisini savunarak, saldırmadan önce hakarete uğrayarak tahrik edildiğini iddia etti.

    İHA

    Olay İzmir'in Bornova ilçesinde Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğinde meydana geldi. Hasta yakınları tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, Prof. Dr. Hasan Yüksel'in hasta yakınlarına saldırı anları yansıdı.

    "FARKLI TEDAVİ YOLLARININ BULUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİĞİMİZDE BAĞIRARAK KÜFÜR ETTİ"

    Görüntüleri Youtube'da yayınlayan hasta yakını, "Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti. O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesinde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz. Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık" diye yazdı.

    Söz konusu görüntülerde, Yüksel'i iki kadının tutmaya çalıştığı, ancak sıyrılarak hasta yakınının yanına koştuğu, bu sırada kameranın sarsıldığı görülüyor.

    PROFESÖR HASAN YÜKSEL HAKLI OLDUĞUNA İNANIYOR

    Olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Hasan Yüksel, "Gelip gittikçe hemşire ve sekreteri irite eden bir psikopattı. Gönderen pediatrist arkadaşımız kıymetli birisiydi. Hemşirem ve sekreterim, 'Hocam randevu vermeyelim, bu kişi normal değil' dedi. Ben de hem gönderen pediatrist arkadaşa ayıp olur, hem de çocuk bizim için önemli, babasının psikolojik anormalliği için çocuğu mahrum etmeyelim diye düşündüm. Ama baba çok dengesiz ve memnuniyetsiz söylemlerde bulununca sonunda ben de 'başka bir doktora gidin' dedim. Yine geldi. Bu sefer de 'lan' diye manyakça konuşmaları oldu ve küfür etti. Ben de bağırdım. Kamera açıkmış, çekmeye başladı. 'Kapat onu' dedim, kapatmadı. Almak için yanına gittim. Bu arada vermeyince doğal olarak bir arbede oldu. 'Bana yumruk attı, darp etti' diye şikayet etmiş. Sonra da telefonuma mesaj atıp mağdur edebiyatı yazmış bana. Bir de 'iyi günler' diye ifade eklemiş. Yani mekanımızda küfür yedik, görüntüye girdik ve sanık mazlum postuna büründü. Şikayeti de yedik" ifadelerini kullandı.

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