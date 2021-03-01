Koronavirüs mutasyonu ile ilgili şoke eden açıklama! 5 yaşındaki çocukta bile görüldü!

Çetin, ''Konya, maske ve mesafe kurallarına çok fazla duyarlı değil. Toplu organizasyonlar, en önemlisi de aile içi ziyaretleri sonlandıramadığımız için bugün kırmızı listedeyiz. Aşının bulunmuş olması da insanları rehavete sevk etti. Ama sağlık camiası olarak aşı olmazsa olmazımız. Fakat aşı yüzde yüz koruyucu değil. Mutasyonlu virüsün de çıkmasıyla iki kesim çok büyük zarar gördü" dedi.