2020 MBSTS SINAVININ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin 27 Şubat 2021 tarihinde girdiği Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) sonuçlarının yaklaşık 30 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ancak net bir tarih henüz açıklanmadı.

2020 MBSTS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak en küçüğü 20, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve adayların sınav puanları hesaplanmış olacaktır.