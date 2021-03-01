Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, soru ve cevapların ÖSYM tarafından yayınlanmasını dört göze bekliyorlar. Pandemi nedeniyle birçok kez ertelenen 2020-MBSTS'nin sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2020 MBSTS sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MBSTS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
2021 MBSTS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak. 2021 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak.
2020-MBSTS'NİN SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ve salgın nedeniyle 27 Şubat 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'nın soruları ve cevaplarının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bir gün ila 1 hafta arasında açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'nin genel olarak gerçekleştirdiği sınavlarda minimum 1 gün içinde sınav sorularını ve cevaplarını kendi AİS sisteminde açıklıyor. Sınava giren öğrenciler de hatırladıkları soruların cevaplarını bu sistem üzerinden kontrol edebiliyor. Ancak şu an açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.