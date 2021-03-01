Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.03.2021 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 12:14
    ABONE OL

    Gözler 'de: MBSTS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    , 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, tarafından soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Salgın nedeniyle birçok kez ertelen  sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2020 MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, soru ve cevapların ÖSYM tarafından yayınlanmasını dört göze bekliyorlar. Pandemi nedeniyle birçok kez ertelenen 2020-MBSTS'nin sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2020 MBSTS sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MBSTS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    2021 MBSTS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

    2021 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) başvurular, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü, 11 Mart 2021 tarihidir. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.

    2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde 81 il merkezinde yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacak. 2021 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak.

    2020-MBSTS'NİN SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan ve salgın nedeniyle 27 Şubat 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'nın soruları ve cevaplarının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bir gün ila 1 hafta arasında açıklanması bekleniyor.

    ÖSYM'nin genel olarak gerçekleştirdiği sınavlarda minimum 1 gün içinde sınav sorularını ve cevaplarını kendi AİS sisteminde açıklıyor. Sınava giren öğrenciler de hatırladıkları soruların cevaplarını bu sistem üzerinden kontrol edebiliyor. Ancak şu an açıklanmadı, açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        2020 MBSTS SINAVININ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin 27 Şubat 2021 tarihinde girdiği Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'nın (MBSTS) sonuçlarının yaklaşık 30 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ancak net bir tarih henüz açıklanmadı.

        2020 MBSTS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

        Hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak en küçüğü 20, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve adayların sınav puanları hesaplanmış olacaktır.

        MBSTS SINAVINA NİÇİN GİRİLİR?

        Mesleki Bilgi ve Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS);

        * Camide görev yapan din görevlilerinin yer değişikliği yapmak için,

        * Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden başka görev yapmakta iken İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları için,

        * Kariyer basamaklarında yükselmek için,

        * Yurt dışı ile hac ve umre hizmetleri görevlendirmeleri için girilmektedir.

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ

        Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

        Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları kullanılarak testin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanacak ve aşağıdaki formüle göre ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Gözler ÖSYM'de: 2020 MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? MBSTS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?