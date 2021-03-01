Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan işletmeler arasında düğün salonları da yer alıyor. Bu bağlamda gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Evlilik planı yaparak hazırlıklarını sürdüren gençler "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" şeklinde konuştu. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte merak edilen detaylar;
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı.
PANDEMİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?
Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.