Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan işletmeler arasında düğün salonları da yer alıyor. Bu bağlamda gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Evlilik planı yaparak hazırlıklarını sürdüren gençler "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" şeklinde konuştu. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte merak edilen detaylar;