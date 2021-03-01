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    • 01.03.2021 11:58
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    ? Çiftler o güne odaklandı! Nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak?

    nın açılacağı tarih evlilik hazırlığı yapan gençlerin gündemindeki yerini koruyor. Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmeye başlamasıyla geçtiğimiz aylarda düğün salonlarının faaliyetleri de geçici bir süreliğine ara verilmişti. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan düğün salonlarıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, ? Nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte detaylar...

    Düğün salonları ne zaman açılacak?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan işletmeler arasında düğün salonları da yer alıyor. Bu bağlamda gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Evlilik planı yaparak hazırlıklarını sürdüren gençler "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte son gelişmeler...

    DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" şeklinde konuştu. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte merak edilen detaylar;

    İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı.

    PANDEMİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?

    Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek grubu düğün davet salonları oldu. 2020 yılında işletme başına ortalama iş kaybı yüzde 90 oldu. 2 aylık yasağın kalktığı dönemde de kısıtlamalar nedeniyle fazla düğün olmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Bu süreçte tarihlerini önceden belirleyip düğünlerini yapamayan çiftler de çok büyük mağduriyet yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.

        2021 İÇİN ÖNGÖRÜLER NELER? ORGANİZASYON ÜCRETLERİ DEĞİŞİR Mİ?

        Süreç henüz bitmediği için fiyatlar konusunda bir istikrar sağlanmış değil. Ancak düğünlerde kullanılan her türlü tedarik ve malzemede yüzde 20'den başlayan ücret artışları oldu. Bu durumda 2021 yılında normalleşme başladığında düğün törenlerinde kullanılan ürün ve hizmetlere gelen artışlara bağlı olarak ücret artışı öngörülüyor.

        REZERVASYONLAR BAŞLADI MI? PLANLANAN BİR TARİH VAR MI?

        Şu an yaşanan belirsizlikten dolayı henüz rezervasyon yaptıranlar var diyemeyiz. Ancak fiyat araştırması, sezonun ne zaman başlayacağı soruları çok sık geliyor.

        Düğünlerin ne zaman müzikli ve yemekli yapılmaya başlanacağı aslında Bilim Kurulu'nun ve yetkililerin cevap verebileceği bir soru. Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz ise Ramazan ayının bitimi ile beraber başlaması.

        AÇIK HAVADA KIR DÜĞÜNLERİ ARTAR MI?

        Düğün tercihlerinin açık hava konseptine yoğunlaşması konusu konuşuluyor. Pandeminin bitmesiyle beraber kır düğünü konseptine yoğunlaşma olmayacak. Aşılanmanın tamamlanmasıyla beraber herkes bundan önceki dönemlerde nasıl düğün yapıyorsa öyle devam edecektir.

            DÜĞÜN YAPMAYI DÜŞÜNENLERE BİR TAVSİYENİZ VAR MI?

            Ramazan Bayramı'nın bitimi ile (15 Mayıs) düğünlere kaldığımız yerden devam edeceğimizi umuyoruz. Bu süreçte çiftlere önerimiz; düğün etkinliklerini yaparken en özel anlarınızı emanet etmeyi düşündüğünüz işletmelerin yetkili yerler olmasına dikkat edin.

            Yani Düğün Davet Salonu İşletme İzin Belgesi olan yerleri tercih edin. En az 3 ay önceden düğün planlamasına başlayın. Düğün davetiyelerinde, davetlilerin HES kodu oluşturarak gelmeleri gerektiği konusunu belirtin.
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            Haberler Güncel Düğün salonları ne zaman açılacak? Çiftler o güne odaklandı! Nikah, kına ve düğünler ne zaman serbest olacak?