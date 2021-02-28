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    • 28.02.2021 14:11
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    'da operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da polis ekiplerince operasyonu düzenlendi. Perşembe günü 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskın sonucunda '' olarak bilinen 15 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA
    Yalova'da torbacı operasyonu! 15 kişi gözaltında

    'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonunda '' olarak bilinen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinin uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde tespit edilen 15 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Harekete geçen ekipler, Perşembe günü 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



    Baskında, Ö.A., Ö.E., R.P., M.P., İ.U., R.Z. ,B.G., H.K. ,D.Y. ,C.P., O.S., E.T., E.K., Y.K. ve N.M. isimli 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 290 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 20 gram hint keneviri bitkisi tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca bu tabancalara ait , 10 adet 9 mm. çapında fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
    15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

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    Haberler Güncel Yalova'da torbacı operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı