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    • 28.02.2021 14:15
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    ! 'da hareketli anlar! Büyükelçisi 'na çağrıldı

    haberine göre , 'ın Büyükelçisi Irak konusunda yaptığı açıklamalar nedeniyle Bakanlığa çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İran'ın tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiği" bildirildi.

    na çağrılan 'ın Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin 'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunmasına tepki gösterilerek İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiğini bildirildi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunması üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi.

    Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini vurgulandı.

    Öte yandan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin söz konusu mülakatında, Irak'taki PKK varlığının yarattığı tehdide hiç değinmemiş olmasının dikkat çektiği de vurgulandı.

    Büyükelçi Ferazmend'e ayrıca Irak hükümetinin PKK'yla etkin şekilde mücadele edebilmesi için, terör örgütüyle iş birliği içinde olanlar dahil tüm silahlı milis grupların hükümet kontrolüne alınması yönündeki çabalara iki ülke olarak destek verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ankara'da hareketli anlar! İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı