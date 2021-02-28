MART NASIL BAŞLAYACAK?

Mart ayı yurdun belli bir bölümünde yağışlı, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir başlangıç yapacak. Marmara ve Karadeniz'de Mart'ın 1'i için yağmurlu bir hava bekleniyor. Bulu, Karabük ve Kastamonu'da ise gece kar yağışının başlayacağı ifade edildi.