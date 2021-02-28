Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni ayın ilk haftası için önemli uyarılarda bulundu. Adeta "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlatan Meteoroloji, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını da yanıtsız bırakmadı. Milyonlara kar uyarısında bulunan MGM, hangi iller kar yağacağını da açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
KUZEY'DE SOĞUK GÜNEYDE GÜNEŞ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz Akdeniz ve Ege kesimlerinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceğini belirtti. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA ÖNCE YAĞMUR VAR...
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.