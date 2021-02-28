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    • 28.02.2021 17:06
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    | Meteoroloji'den kar uyarısı! 3 gün boyunca kar yağacak! 'a İşte kar yağacak iller

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının ilk haftası için önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji, "'a " sorusuna da cevap verdi. 5 günlük tahmininde birçok ilde kar yağışının beklendiği görüldü. Mart ayının başlamasıyla kar yağışının 3 gün boyunca devam edeceği açıklandı. Peki Hangi illere kar yağacak? İşte kar yağacak iller.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni ayın ilk haftası için önemli uyarılarda bulundu. Adeta "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünü hatırlatan Meteoroloji, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorularını da yanıtsız bırakmadı. Milyonlara kar uyarısında bulunan MGM, hangi iller kar yağacağını da açıkladı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

    KUZEY'DE SOĞUK GÜNEYDE GÜNEŞ VAR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz Akdeniz ve Ege kesimlerinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceğini belirtti. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'DA ÖNCE YAĞMUR VAR...
    Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        MART NASIL BAŞLAYACAK?
        Mart ayı yurdun belli bir bölümünde yağışlı, Akdeniz ve Ege'de ise güneşli bir başlangıç yapacak. Marmara ve Karadeniz'de Mart'ın 1'i için yağmurlu bir hava bekleniyor. Bulu, Karabük ve Kastamonu'da ise gece kar yağışının başlayacağı ifade edildi.

        KAR DEVAM EDECEK
        Mart'ın 1'inde Doğu'da başlayacak kar yağışı, ikinci gün sadece Bitlis, Van ve Hakkari'de devam edecek. Türkiye'nin Batı'sına gelindiğinde ise Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çankırı'da kar yağışı görülecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de yağmurlu hava devam edecek.

        GÜNEŞ GELİYOR KAR DOĞU'DA KALACAK
        Marmara ve Karadeniz'in büyük bölümünde yağışlı hava Mart'ın 3'ünde sona erecek. Karadeniz'de kar yağışı sadece Artvin'de görülecek. Doğu'da ise Iğdır, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Van ve Muş'ta görülecek. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava güneşli olacak.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den kar uyarısı! 3 gün boyunca kar yağacak! İstanbul'a kar yağacak mı? İşte kar yağacak iller